¿Cohete o meteorito? El destello en el cielo que sorprendió durante la madrugada en México

24Horas Tvn

18.07.2020

Eran las 2 de la madrugada de este sábado en México cuando algunos usuarios de redes sociales, pertenecientes al estado de Coahuila de Zagaroza, comenzaron a publicar múltiples imágenes y videos de un luminoso y resplandeciente “meteorito”.

Los ciudadanos, algunos bastante emocionados, trataron de llegar a una conclusión y especular de qué se trataba. Incluso, hubo quienes creyeron que se trataría del cometa Neowize, el cual pasa cada 6.800 años y que se acercará a la tierra el siguiente 22 de julio.

Sin embargo, horas después del supuesto avistamiento, Jonathan McDowell, astrónomo del Centro Harvard-Smithsoniano de Astrofísica habría aclarado que se trataría de una parte de un cohete ruso que habría vuelto a la tierra.

Según escribió el experto, “la segunda etapa Soyuz-2-1V que puso en órbita a Kosmos-2543 ha vuelto a entrar sobre Coahuila, México a las 0702 UTC en dirección norte sobre el oeste de Texas”.

De cualquier forma, las imágenes sorprendieron y generaron todo tipo de comentarios en las redes sociales.

Meanwhile the Soyuz-2-1V second stage that put Kosmos-2543 in orbit has reentered over Coahuila, Mexico at 0702 UTC heading north over western Texas. @Marco_Langbroek reports that the reentry was observed by people in Texas. Red line shows entry track starting at entry point pic.twitter.com/OcvuFNUHsX

WOW THIS IS CLOSE TO HOME



Russian Soyuz second stage reentry over Mexico and West Texas last night. Incredible shot here from @armandopga showing the effect of hypersonic aerodynamic heating.



Did anyone local see this? Any reports of debris?pic.twitter.com/YOrMh1YT2t https://t.co/WT8m53zgqS