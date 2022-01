Comerciante que detuvo a motochorros con una reja: "Nadie nos ayuda nadie"

24horas tvn

20.01.2022

Este miércoles, el video de un comerciante argentino se transformó en viral, luego de que cámaras de seguridad captaran su valiente reacción para detener a unos motochorros.

Como se puede apreciar en las imágenes, el hombre tomó una reja y con ella detuvo a los sujetos que habían robado segundos antes a un vecino, en San Vicente, Buenos Aires.

En conversación con Telenoche, el protagonista del video, Fito, señaló que su reacción se debe a que si no se cuidan entre ellos, “no los cuida nadie”.

“Le tiré a la rueda para desestabilizarlo, no era para que pase nada más grave. Si no tenía la reja le iba a pegar una patada a la moto”, agregó.

Por otro lado, señaló sentir un poco de impotencia ante la delincuencia que se ha tomado el barrio, expresando que la policía hace lo que puede.

“Cuando veo el video me da impotencia. Uno después mide las consecuencias de lo que puede pasar, podría haber pasado otra cosa más grave, pero si no nos ayudamos nosotros no nos ayuda nadie, la policía más de lo que hace no puede hacer”, sostuvo.

Por último, enfatizó que teme por algún tipo de represalias por parte de los sujetos. “Yo estoy todo el día en el negocio, mi señora también, hoy ya no quería abrir, porque uno no sabe lo que puede pasar”, confesó.