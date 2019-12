Comienza la COP25 en Madrid marcada por la presidencia de Chile

24Horas.cl Tvn

02.12.2019

Este lunes inició en Madrid la 25° Conferencia de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, la cual es organizada por Chile. Un equipo de 24 Horas se encuentra en la capital española en la importante cita medioambiental que debía realizarse en nuestro país, pero que por la crisis social se trasladó al continente europeo. Pese a ello, nuestro país seguirá presidiendo el evento que será encabezado por la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt.

El presidente de la COP24, Michal Kurtyka, dio el puntapié inicial al evento, afirmando que "heredamos el planeta de nuestros padres y tenemos que entregarlo a las generaciones futuras".

"We inherited the planet from our parents, and we need to hand it over to future generations" - @KurtykaMichal, President of #COP24, formally opens the @UN #ClimateChange Conference #COP25 before handing over the Presidency to @CarolaSchmidtZ. Webcast >> https://t.co/wVZtMiqAWA pic.twitter.com/eJtiHO6nHy