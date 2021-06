Comienza la sesión para sentenciar al expolicía que asesinó a George Floyd

Agencia EFE

25.06.2021

La sesión para la lectura de la sentencia contra el expolicía Derek Chauvin, de 45 años, comenzó este viernes en un tribunal de Mineápolis (Minesota), después de que el exagente fuera hallado en abril pasado culpable del asesinato del afroamericano George Floyd en mayo de 2020.



Durante esta vista, que se espera que dure una hora, habrá declaraciones de miembros de la familia de Floyd.



Chauvin, que optó por no declarar durante su juicio de seis semanas celebrado entre marzo y abril pasados, tiene derecho a hablar en esta última comparecencia, pero no es seguro que lo haga.



Durante los últimos meses el expolicía ha estado en confinamiento solitario por su propia seguridad en la cárcel Minnesota Correctional Facility-Oak Park Heights, a las afueras de Mineápolis.



Este viernes se sienta de nuevo en el banquillo de la corte del condado de Hennepin (Minesota), donde fue juzgado.



El expolicía fue declarado culpable por un jurado de asesinato involuntario en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años, y homicidio involuntario en segundo grado, que acarrea hasta 10 años de privación de libertad.



Los fiscales han solicitado 30 años de prisión, mientras que su defensa ha pedido la libertad condicional. La máxima sentencia que puede recibir permitida por ley es de 40 años.



De ser condenado a distintas penas de cárcel por cada cargo es posible que tenga que cumplirlas todas al mismo tiempo, en vez de hacerlo de manera consecutiva, por lo que el fallo por el asesinato involuntario en segundo grado podría determinar los años que puede pasar entre rejas.



El cargo de asesinato involuntario en segundo grado sostiene que Chauvin agredió a Floyd con su rodilla, lo que causó su muerte de manera no intencionada. La acusación de asesinato en tercer grado dice que el entonces policía actuó con "mente depravada" y el de homicidio involuntario indica que Floyd falleció por la "negligencia culpable" de Chauvin.



Horas antes de su sentencia, los abogados de Chauvin presentaron una moción para que se celebre un nuevo juicio, que fue rechazada anoche por el juez Peter Cahill.



El magistrado consideró que la defensa de Chauvin no pudo demostrar que la corte "abusó de su discreción o cometió errores de tal manera que el acusado fuera privado de su derecho constitucional a un derecho justo", como había argumentado en la moción.



Floyd murió el 25 de mayo pasado después de que Chauvin presionara la rodilla contra su cuello durante más de 9 minutos, en un hecho que desencadenó una ola de protestas y disturbios raciales en EE.UU. no vista desde el asesinato de Martin Luther King a finales de la década de 1960.