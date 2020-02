Comunidad Palestina en Chile "valoraron" publicación de empresas que hacen negocios en territorios ocupados

24Horas.cl Tvn

14.02.2020

Fue la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, la encargada de dar a conocer este miércoles, una lista de 112 empresas que realizan algún tipo de negocio o actividad en territorios ocupados por Israel en Palestina.

“Soy consciente de que esta cuestión ha sido y seguirá siendo muy polémica”, dijo Michelle Bachelet. “Sin embargo, tras un extenso y meticuloso proceso de examen, estamos satisfechos de que este informe basado en hechos, refleje la seria consideración que se ha dado a este mandato, y que responda adecuadamente a la solicitud del Consejo de Derechos Humanos contenida en la resolución 31/36”, afirmó.

Es que el estudio publicado comenzó en 2016 cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aprobó una resolución que solicita una base de datos de empresas que participan en actividades específicas relacionadas a estas colonias israelíes levantadas ilegalmente sobre territorio palestino.

UN Human Rights Office issues a report on business enterprises involved in certain activities relating to the Israeli settlements in the Occupied Palestinian Territory, in response to a specific request by @UN_HRC. Learn more: https://t.co/qDVrtFZKwV