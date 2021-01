Con mensaje en español: la emocionante presentación Lady Gaga y Jennifer Lopez en cambio de mando

24Horas.cl Tvn

20.01.2021

Lady Gaga y Jennifer Lopez se lucieron en medio de la histórica ceremonia de cambio de mando en Estados Unidos donde asumió Joe Biden, cantando tanto el himno nacional como un clásico de Woody Guthrie, respectivamente.

La primera en aparecer en escena fue Lady Gaga, quien fue la encargada de interpretar el himno nacional del país, en uno de los momentos más emocionantes de la jornada.

Tras ella fue el turno de Jennifer López, quien cantó 'This Land Is Your Land', de Woody Guthrie, sacando aplausos en los asistentes a la investifura.

No obstante, la cantante de origen latino aprovechó la instancia para entregar un mensaje de unidad y justicia, pero en español, aludiendo a la gran cantidad de latinos residentes en el país del norte.

"Una nación con libertad y justicia para todos", dijo López