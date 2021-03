No quisieron usar mascarilla: mujeres tosen y atacan a Uber que no las transportó

24Horas.cl Tvn

09.03.2021

Una insólita y riesgosa situación vivió un conductor de Uber en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, luego de negarles el servicio a un grupo de mujeres que no quisieron usar mascarilla, razón por la cual procedieron a golpearlo, insultarlo y toserle en el rostro.

Se trata de Subhakar Khadka, un chofer de Uber de 32 años, quien fue víctima de una agresión tras solicitarle a las mujeres que bajaran del vehículo por no usar el insumo sanitario: “Nunca les dije nada malo, nunca maldije, no me criaron de esa manera. No golpeo a la gente, no me criaron de esa manera”, declaró Khadka a CSB San Francisco.

De acuerdo a la información difundida por la policía de San Francisco, una de las agresoras roció gas pimienta en el rostro del hombre.

Cabe señalar que el hecho quedó registrado gracias al rápido actuar del hombre, quien grabó la situación con su teléfono celular y lo publicó en redes sociales, volviéndose viral inmediatamente.

En el registro se puede ver a tres mujeres sentadas en el asiento trasero del vehículo insultado al conductor, mientras una de las participantes de la agresión le tose por la espalda, lo que supone un gran riesgo debido a la pandemia de COVID-19.

En tanto, los usuarios denominaron a las mujeres como "las anti mascarillas", expresando además todo su apoyo a Khadka: “Hagamos famosas a estas asquerosas personas”, escribió una de las internautas en Twitter.

Por su parte, desde Uber indicaron que “este comportamiento es completamente inaceptable y va en contra de nuestras normas de la comunidad. Nuestro equipo investigó esta situación y eliminó el acceso del pasajero a la plataforma Uber”.