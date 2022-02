Confirman cuatro personas heridas tras tiroteo en "After Party" de Justin Bieber

24Horas.cl Tvn

12.02.2022

Cuatro personas resultaron heridas a bala la noche del viernes, en medio de un tiroteo ocurrido a las afueras del "after party" de un concierto de Justin Bieber.

Según TMZ y The Mirror , Bieber había actuado en el Pacific Design Center, en West Hollywood, California, y una vez terminado el concierto se dirigió, junto a sus invitados, a un local cercano. Entre los artistas presentes se encontraban Drake, Leonardo DiCaprio, Tobey Maguire, Kendall Jenner y Khloé Kardashian.

El tirotero ocurrió pasadas las 2:45 de la madrugada, cuando los raperos Kodak, Gunna y Lil Baby se encontraban afuera del local conversando y tomándose fotos con fanáticos.

