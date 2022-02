Confirman fallecimiento de Rayan, niño de cinco años rescatado este sábado desde un pozo

Agencia EFE

05.02.2022

El niño Rayan, de 5 años, fue rescatado muerto tras pasar cinco días en el fondo de un pozo de 32 metros, según anunció un comunicado del Gabinete de la Casa real de Marruecos.

El comunicado, recogido por la agencia oficial MAP, fue publicado inmediatamente después de la finalización esta noche del operativo de rescate, que duró cinco días y tras haber sacado al niño del agujero perforado.



El rey Mohamed VI tuvo una conversación telefónica con los padres de Rayan para darles el pésame, indicó la nota, que añadió que el monarca seguía de cerca el "trágico incidente" y dio instrucciones a todas las autoridades para tomar todas las medidas necesarias para salvar al pequeño.

🇲🇦 #Morocco || The Child Rayan is finally rescued from the well. #انقذو_ريان pic.twitter.com/0xuhMaVKuT

Moroccan rescuers have saved 5-year-old #Rayan from a well in Morocco after five days. #SaveRayan #Morocco #المغرب #ريان #ريان_المغرب #إنقاذ_الطفل #انقذو_ريان 🇲🇦 pic.twitter.com/TP5VWPzKTC