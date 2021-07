Confirman hallazgo del cuerpo sin vida de chileno y su esposa desaparecidos tras derrumbe de edificio en Miami

24Horas.cl Tvn

02.07.2021

Durante la noche de este viernes, la Policía de Miami confirmó el hallazgo de los cuerpos sin vida del abogado chileno y tío de la expresidenta Michelle Bachelet, Claudio Bonnefoy y su esposa María Obias tras el derrumbe del edificio residencial en Surfside, en Miami-Dade.

Junto con estos hallazgos, se confirmó también que gracias al trabajo de los rescatistas se pudieron encontrar los restos mortales de otras dos personas, uno de los cuales corresponde a la hija de siete años de un bombero de Miami.

#UPDATE 43: We have identified four additional victims who tragically and unexpectedly lost their lives in the Surfside building collapse, including the daughter of one of the first responders.



Please keep their families and loved ones in your prayers. pic.twitter.com/gaUixR3iJf