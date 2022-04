Congreso aprobó exhortar al presidente de Perú a renunciar

Agencia EFE

08.04.2022

El pleno del Congreso aprobó este jueves una moción que exhorta al presidente de Perú, Pedro Castillo, a renunciar al cargo, a consecuencia de las protestas en su contra en distintos puntos del país, aunque no tiene efectos prácticos porque no es vinculante, como señalaron legisladores.



El Parlamento aprobó por 61 votos a favor, 43 en contra y tres abstenciones la moción 2323 que propone exhortar a Pedro Castillo a "presentar su renuncia irrevocable" al cargo de presidente de la República, que asumió hace 8 meses, "de forma inmediata por el bien moral de la Nación".



Sin embargo, la legisladora del partido Morado, Flor Pablo, dijo que está a favor de que Castillo renuncie, pero la moción de exhortación, presentada por la bancada del ultraderechista Avanza País, "es un saludo a la bandera".



"Tenemos mecanismos más efectivos de control político como la interpelación al premier, pero algunos deciden no apoyarla. Ese es el contrasentido del Congreso", explicó en su cuenta de Twitter.

Estoy a favor de que el presidente renuncie, pero la moción de exhortación es un saludo a la bandera. Tenemos mecanismos más efectivo de control político como la interpelación al Premier, pero algunos deciden no apoyarla. Ese es el contrasentido del Congreso. 1/2 pic.twitter.com/bo5uXmbiyc — Flor Pablo Medina 🇵🇪 (@FlorPabloMedina) April 8, 2022

"No basta con la renuncia. Debemos aprobar las reformas que cambien las reglas de juego para que nos vayamos todos", agregó Pablo, quien promueve la interpelación del primer ministro, Aníbal Torres.



El jefe de Estado encabezó este jueves un consejo de ministros descentralizado en la ciudad de Huancayo, que fue el foco la semana pasada de las protestas de los transportistas, que derivó en bloqueos, saqueos y enfrentamientos con el resultado de seis fallecidos y decenas de heridos a nivel nacional.

En Huancayo, Castillo se disculpó por unas declaraciones en las que afirmó que "algunos dirigentes y cabecillas" habían sido pagados para realizar el paro de transportistas que comenzó hace diez días y alentó a la población a salir a las calles a protestar de forma pacífica.



"Quiero pedir no solamente disculpas, sino también expresar mis condolencias a estas familias que en estas reyertas han perdido la vida y felicito a los dirigentes y manifestantes que salen a las calles y a las plazas como siempre lo han hecho conmigo", dijo.



El paro de transportistas, impulsado por el alza en los precios de los combustibles, arrancó el lunes 28 de marzo en varias regiones del país, pero a él se sumaron otros gremios, como los agricultores.



Las protestas se recrudecieron primero en Huancayo, pero se trasladaron el martes a Lima, donde miles de ciudadanos salieron a las calles para desafiar un polémico toque de queda que había decretado Castillo como respuesta al paro y pedir su renuncia.