Conmoción en Argentina: Joven de 16 años grabó a su abuelo para denunciarlo por acoso sexual 

27.04.2020

Una joven de 16 años, de Tucumán, Argentina, viralizó a su abuelo a través de las redes sociales, denunciándolo que la acosa sexualmente hace varios meses.

La adolescente aseguró que intentó contárselo a su padre, sin embargo él no le creyó, por lo que su madre le regaló un celular para que pudiera grabarlo y tuviera pruebas, consigna el medio transandino Crónica.

En las imágenes captadas por la joven, se ve cómo el abuelo llega hasta la habitación donde ella se encuentra y comienza a susurrarle frases como “déjame tocarte”.

"Nunca llegó más que a mirarme, tocarse en frente mío. Hoy hace 10 minutos pasó lo que está grabado en video", escribió la adolescente junto al video que publicó en redes sociales.

Y agregó: "No grabé antes. Como ya muchos me conocen no tenía celular hasta hace unos días que mi mamá me compró uno para que pudiera grabarlo. Tengo muchísimo miedo de lo que pueda pasar después de publicar este video, pero como la Justicia no hizo nada, prefiero hacer justicia social”.

"Pongo el video para los que no vayan a querer creerme. No sé su edad exacta, pero sé que tiene más de 70 años. Muchos me dirán que lo provoqué, que es por mi forma de vestir, etc. ¡Pero no! Nunca le insinué nada… y más allá… no debería sentir atracción por su nieta. Espero que a ninguna le pase esto porque la verdad es un horror convivir con esta lacra. Es mi abuelo pero no se merece el respeto ni el de nadie", continuó.

Por su parte, la pareja de la joven asegura haber estado muy preocupado por lo que ella estaba viviendo, sin embargo no tenía mucho que hacer porque él se encuentra en Concepción, Argentina, y no podía trasladarse por la cuarentena.

“Cuando vi el video le pregunté si tenía dinero para venir a mi casa, pero tampoco pudo” aseguró.

Y agregó: “Al principio me hizo preocupar. Me mandaba mensajes despidiéndose de mí. Pensé que era capaz de hacer alguna estupidez. Hasta que me dijo: ‘Ya estoy más tranquila. Me vienen a buscar mis familiares’. Le pedí que llamaran a un policía que los escolte. Lo último que supe recién fue que el padre de mi novia cayó por las escaleras y se golpeó. Del abuelo, nada más sabe, nada más me dijo”.

Según explica el medio anteriormente citado, la joven tuvo que disculparse con su padre por divulgar el video por redes sociales, sin embargo, una amiga, volvió a publicar el registro.