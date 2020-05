Conmoción en Argentina: Policía de 21 años fue violada por cuatro oficiales

24horas tvn

15.05.2020

Una joven policía de 21 años, denunció a cuatro oficiales este fin de semana, de haberla violado en un baño del polideportivo municipal Los Polvorines, en las Malvinas, Argentina.

El hecho ocurrió la madrugada del pasado domingo, luego de haber sido convocada junto a 89 efectivos, para prestar servicio en el partido de Malvinas, en plena pandemia mundial.

Para ello, dividieron al grupo en dos para alojar a la mitad en dos polideportivos: Uno en Los Polvorines, donde se quedó la mujer y otro en Ingeniero Pablo Nogués.

Fue ahí cuando cuatro de sus compañeros habrían abusado de ella, los cuales todos serían jóvenes, recientemente graduados, consignó Infobae.

Según el relato de la mujer, cerca de las 2 de la mañana se dirigió hasta el baño del recinto junto a un colega, para tener relaciones sexuales consentidas.

En ese momento que aparecieron cuatro policías más: Alex Fabián Sánchez (22), Matías Gastón Mansilla (26), Tomás Ariel Peredo (21) y Luciano Manuel Rendo (19).

“No sé si ya estaban adentro del baño o estaban afuera, cuando me di cuenta estaban encima mío”, confesó la mujer al medio anteriormente citado.

Aseguró que fue asistida por un equipo interdisciplinario de la Superintendencia de Género de la Policía, sin embargo señaló: “Tengo algún que otro moretón en el cuerpo pero psicológicamente estoy bastante bien. Como me conozco, sé que esto lo voy a superar rápido”.

“Al principio no quería que se enterara nadie, no quería que se generara ningún tipo de problema. Pero al otro día, al saber que tenía que cruzarme con estos cuatro, empecé a tener nervios. No podía verles la cara porque ya empezaba a temblar”, señaló asegurando que incluso había pensado no denunciar.

Los cuatro oficiales se encuentran detenidos por “abuso sexual con acceso carnal agravado por la pluralidad de intervinientes y por la condición de policías”.