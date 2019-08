Impacto en Inglaterra por la muerte de un policía que recientemente se había casado

24Horas.cl TVN

17.08.2019

Los principales medios de Inglaterra destacan en sus páginas la conmovedora historia de Andrew Harper, policía de 28 años que recientemente falleció a pocos días de haberse casado.

Medios como The Sun y Mirror resaltan el especial mensaje que Harper le escribió a su novia el día que iban a contraer matrimonio: "La vida es resbaladiza. Toma, toma mi mano".

PC Andrew Harper. Only 28 and married his beautiful wife 4 wks ago. Every one of us in the police family have you in our thoughts & our hearts Lissie. Words can't describe.



I'm so sorry brother. We carry on in your name. We hold that thin blue line. It's what you would've done. pic.twitter.com/sFxtYjWmtX