Conmovedor reencuentro: madre e hijo se juntan tras 70 años separados

24Horas.cl Tvn

02.10.2021

Una hermosa historia familiar tuvo lugar en Bangladesh, luego que un empresario local de 82 años de edad diera con el paradero de su madre de quien fue separado hace 70 años.

Abdul Kuddus Munsi logró su objetivo luego que publicara en abril pasado a través de Facebook un video para buscar información sobre la mujer. De acuerdo a medios internacionales, un pariente lejano lo contactó y le contó que su madre estaba aún con vida y que se encontraba en Brahmanbaria, ciudad a una distancia de tan solo 350 kilómetros.

La historia cuenta que luego de la separación entre ambos, cuando era un niño de 12 años Abdul tuvo que huir de su tierra natal e irse a vivir con dos hermanas que lo adoptaron.

"Éste es el día más feliz de mi vida. Mi madre es muy vieja y no puede hablar correctamente. Ella lloraba después de verme y me tomaba de las manos. Le dije: ‘Tu hijo ha vuelto y no tienes que preocuparte por nada a partir de ahora'", contó Abdul a los medios locales.