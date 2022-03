Conmovedor video muestra a niña ucraniana cantando "Libre soy" de Frozen en refugio subterráneo

24Horas.cl Tvn

08.03.2022

Los registros que ha dejado la invasión rusa a Ucrania han dado la vuelta al mundo y, sobre todo, donde se puede venir a pequeños niños intentando refugiarse tras los atentados.

Recientemente se viralizó el video de un niño ucraniano llorando y quien ha debido dejar su país tras la invasión rusa, que ha provocado que más de un millón y medio de ciudadanos hayan huido a otros países de Europa.

En esta ocasión otra pequeña se ha viralizado por su actitud y reacción ante lo que ocurre en Ucrania.

Se trata de Amelia, una niña que, mientras está refugiada en un subterráneo antibombas, entona una dulce melodía de Disney.

La pequeña fue captada por Marta Smekhova, quien subió el video de la niña cantando "Libre Soy" de Frozen, a su cuenta de Facebook.

"Al ver en uno de los refugios antibombas de Kiev cómo los niños hacían dibujos geniales en la penumbra, yo no podía pasar en silencio, me detuve, elogié y me ofrecí a hacer una pequeña exposición para decorar de alguna manera ese lugar no tan feliz".

Además contó que, tras pintar con la pequeña, ésta le contó que le gustaba cantar y que su sueño es hacerlo "en un gran escenario frente a la audiencia".

Ante esto la mujer animó a la niña para que cantara frente todos los que estaban en el refugio. “Apenas comenzó, desde la primera palabra, se hizo un silencio total... todos dejaron de lado sus asuntos y escucharon la canción de esta chica que simplemente irradiaba luz".

"Incluso los hombres no pudieron contener las lágrimas" detalla Marta en la publicación y aclarando que el video tiene el permiso de la pequeña.

"Mirad, rusos, contra quién estáis luchando, sólo un cobarde puede luchar contra los civiles, quitar la infancia a los niños indefensos" sentencia Marta al final de la publicación.