Consejo de Seguridad de la ONU cita a reunión el domingo por crisis en la Franja de Gaza

13.05.2021

En medio de la alzada de violencia en la Franja de Gaza entre Israel y el grupo islamista Hamas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas citó a reunión de emergencia para este día domingo para tratar el tema.

Previamente, Estados Unidos había frenado la organización para este viernes de una reunión abierta del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la escalada de la violencia en Oriente Medio, defendiendo que es preferible esperar unos días para dar más tiempo a las gestiones diplomáticas en curso.

#ÚLTIMAHORA Reunión del Consejo de Seguridad el domingo a 14H00 GMT por crisis en Medio Oriente (diplomáticos) #AFP pic.twitter.com/Qa9Mewtf1Y — Agence France-Presse (@AFPespanol) May 13, 2021

Washington anunció el miércoles el envío a Oriente Medio de un diplomático con el objetivo de buscar una desescalada y mediar en el conflicto.



Mientras, el Consejo de Seguridad de la ONU no se ha expresado oficialmente hasta ahora sobre la crisis, después de que EE.UU. no aceptara una propuesta circulada por otros miembros, defendiendo que no sería útil para rebajar la tensión, según fuentes diplomáticas.

De esta forma, el domingo se podría conocer la posición oficial del conjunto de países pertenecientes al grupo internacional.

Ataques israelíes dejan más de 100 muertos en Gaza desde el lunes

El balance de los enfrentamientos en curso entre el movimiento islamista palestino Hamás e Israel superó los 100 muertos en la Franja de Gaza, indicaron las autoridades locales este jueves (13.05.2021).

En detalle, el ministerio de Salud del enclave palestino dijo que se trataba de 103 muertos, 27 de ellos niños desde el inicio de los enfrentamientos el lunes en la noche.

Asimismo, se han registrado 580 heridos en Gaza.

De lado israelí, los disparos desde la Franja han dejado siete muertos y decenas de heridos.

Estados Unidos dice que ataques a Israel deben parar

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, había dicho que no veía una reacción excesiva "significante" de Israel frente a los palestinos, al ser preguntado por un periodista sobre si el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu estaba haciendo lo suficiente para detener la violencia en la región.

Por su parte, el jefe de la diplomacia estadounidense Antony Blinken reiteró posteriormente este jueves que deben cesar los ataques con cohetes por parte de militantes palestinos contra Israel.

Asimismo, subrayó que Estados Unidos había dejado claro que Israel tiene derecho a defenderse.