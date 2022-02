Consejo de Seguridad ONU se reúne de urgencia esta misma noche por crisis de Ucrania

Agencia EFE

El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia esta misma noche para estudiar la situación en Ucrania, después de que el presidente ruso, Vladimir Putin, reconociera hoy la independencia de las autoproclamadas repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, en el este de Ucrania.

La misión de Rusia ante la ONU informó en su cuenta de Twitter que la reunión tendrá lugar a las 21.00 hora local de Nueva York (02.00 gmt del martes 22), algo muy inhabitual no solo por las horas nocturnas sino por la premura de su convocatoria.



Ucrania fue la primera que solicitó la reunión urgente del Consejo de Seguridad, una petición a la que luego se sumó Francia, que cuenta con asiento permanente en el Consejo y ha mostrado hasta ahora una sólida alianza con Estados Unidos en el manejo de esta crisis.



Se da la circunstancia de que Rusia preside el Consejo este mes de febrero, y en el seno del Consejo los países aliados de Estados Unidos (principalmente Reino Unido, Francia, Irlanda, Suecia y Albania) no han logrado hasta ahora sumar el apoyo de otros países no europeos.



De hecho, China se ha mostrado más cercana a las posturas rusas y el resto de países miembros no permanentes (México, India, Gabón, Emiratos o Kenia) han preferido mostrarse equidistantes en los debates anteriores sobre la crisis en Ucrania, convertida en una de las más graves del panorama internacional en los últimos tiempos.