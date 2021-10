Corea del Norte lanza proyectiles no identificados que caen en el mar de Japón

Agencia EFE

19.10.2021

Corea del Norte disparó hoy al menos dos proyectiles no identificados que han caído en el mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas), según informó el ejército surcoreano, lo que supone su quinto ensayo de armas en menos de dos meses.



"Corea del Norte ha lanzado proyectiles no identificados al mar del Este", informó en un escueto comunicado el Estado Mayor Conjunto (JCS) sureño.



El lanzamiento de prueba supone el primer ensayo de este tipo en las últimas tres semanas, aunque es el quinto desde mediados de septiembre, lo que subraya las intenciones de Pionyang de seguir testando armamento y de mostrar músculo militar en un momento en que el diálogo sobre desnuclearización sigue estancado.