Coronavirus: Trump no "cree que haya ninguna razón" para hacerse exámenes

Agencia Reuters

10.03.2020

El Presidente estadounidense sostuvo durante esta jornada una reunión en el Capitolio con senadores republicanos para analizar la respuesta que darán como Gobierno al brote de coronavirus covid-19.

Allí comento, en una rueda de prensa, que no se ha hecho el test de detección de covid-19, ya que no tiene síntomas, y aseguró que el médico de la Casa Blanca lo examinó.

"No creo que sea un gran problema. Lo haría. No creo que haya ninguna razón (...) Me siento extremadamente bien. Me siento muy bien", dijo Trump a periodistas tras la reunión.