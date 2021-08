"Córrase, mataré a su hijo": mujer embarazada fue detenida tras asesinar a su pareja

24Horas.cl Tvn

Una mujer embarazada de 22 semanas fue detenida en Ezeiza, Argentina, luego de asesinar a su novio a puñaladas.

Sabrina y Juan José Ledesma vivían en una casa que les había prestado la familia de él. Según consigna TN , fue el pasado 10 de julio cuando el padre de Juan José escuchó un portazo en la vivienda, por lo que se dirigió a ver qué ocurría.

El hombre encontró a su hijo y a Sabrina en el pasillo. Tras preguntar qué ocurría, Juan José le dijo que todo estaba bien, por lo que el padre se retiró. Sin embargo, minutos más tarde encontró al joven lleno de sangre.

"Córrase, que se lo voy a matar", le dijo la mujer al padre de Juan José, mientras sostenía el cuchillo de cocina con el que había apuñalado al joven.

La hermana de Juan José indicó que la convivencia había sido buena y que "no escuchamos gritos ni peleas. Ella es una chica muy reservada y yo no tenía mucho contacto. Mi hermano nunca me contó que tenían problemas, por eso nunca imaginamos que lo iba a atacar”.

Además, indicó que en la casa se encontraba la hija de 13 años de Sabrina junto a dos amigos, quienes probablemente habrían presenciado el hecho. "Ante la amenaza, mi papá salió corriendo y se la cruzó a ella que escapaba por el pasillo. Cuando entró a la casa encontró a Juanjo apuñalado en el piso de la habitación”, explicó.

Luego de cometer el crimen, Sabrina se dirigió hacia la calle, donde fue abordada por dos vecinas para que no escapara. En momentos que llamaban a personal policial, fueron testigos de cómo la embarazada se golpeaba la barriga contra la pared y el piso. Sin embargo, según indica el medio, su embarazo no corre peligro.

La mujer fue detenida y quedó imputada por tentativa de homicidio agravado, calificación que luego cambió debido a que Juan José falleció el 31 de julio tras 21 días de agonía.

Finalmente, la hermana de la víctima relató que "mientras intentábamos asumir la muerte de mi hermano, nos tuvimos que enfrentar a otro hecho de violencia, ya que el padre de Sabrina vino hasta nuestra casa y nos gritó que nos iba a matar a todos si su hija no salía de la cárcel”.