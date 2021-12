Crimen de niño en Argentina: la pista que podría determinar la responsabilidad de las acusadas

24Horas.cl Tvn

13.12.2021

Las imputadas por el asesinato del pequeño Abel Lucio Dupuy en Argentina, su madre y la pareja de ella, se encuentran separadas del resto de la población carcelaria.

Según consigna TN , Magadalena Espósito Valenti y Abigail Páez se encuentran en el mismo espacio del Complejo Penitenciario N°1 de San Luis, aunque en diferentes celdas y no contiguas. Entre ambas fue ubicada una reclusa acusada del mismo delito: parricidio.

La defensora de Páez, María Silvina Blanco, desmintió que las acusadas hayan sido agredidas y afirmó que "es mentira que pusieron a una mujer para aclimatarlas al lugar. No conozco a la reclusa, solo sé que está enfrentando un proceso en San Luis de similares características. Y que esto se dio en relación a una misma decisión del Servicio Penitenciario: resguardarla del resto".

Pista clave

Además, expresó que se encuentran a la espera de "la apertura de una cámara de seguridad cercana al domicilio que podría darnos un poco más de precisión al respecto”. Aquella pista sería fundamental para contrarrestar una versión que gira en torno a lo declarado por las imputadas.

De esta forma, se podría determinar si Páez era la única que estaba con el niño antes de llevarlo a la sala médica o si ambas permanecían en el departamento cuando fue golpeado hasta la muerte.

Los horarios esclarecerán qué sucedió, puesto que en un momento ambas se retiraron y solamente Páez habría vuelto a ingresar.

Defensas separadas

Respecto al motivo por el cual las acusadas no comparten defensa, la abogada indicó que tras la muerte de Lucio, ella se reunió con ambas para asumir la representación. Tras escucharlas, sin embargo, decidió que lo más conveniente era abogar sólo por Páez.

“No quiero decir que haya intereses contrapuestos, porque no se acusaron entre sí. Pero sí a mí me generó esto de que si defendía a las dos podía perjudicar el interés de alguna de ellas. El objetivo es que tengan garantizada una defensa plena, y si me quedaba con las dos no era lo mejor”, aseveró.

"Acá se generó una gran conmoción tras la muerte de Lucio, hubo una pueblada, quemaron móviles policiales. Frente a ese grado de enardecimiento, lo mejor era sacarlas de aquí”, explicó.