Cuatro chilenos que viajaban "exclusivamente a robar" son condenados en Londres

16.01.2020

Cuatro chilenos fueron sentenciados a más de tres año de cárcel (40 meses) en Londres tras ser detenidos por entrar a robar a la lujosa casa de un conocido chef.

Los jóvenes de entre 20 y 27 años identificados como Danko Esteban Carvajal Donaire, Nicolás Portilla Astorga, Claudio Donoso y Jorge Daniel Rojas, viajaban "exclusivamente" para cometer robos en ese país, según se detalló en el tribunal de Kingston.

"Se considera que los cuatro, todos de nacionalidad chilena, formaban parte de una red de delincuencia organizada, que entraba en el Reino Unido exclusivamente para cometer delitos", afirmó la policía a AFP.

#JAILED | A joint investigation with @SurreyPolice has led to four men, all Chilean nationals, being jailed for a high-value burglary in #Wimbledon



They were believed to be part of an organised criminal network entering the UK solely to commit offences.https://t.co/PRcCx4e6Vo