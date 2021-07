Human Rights Watch y situación en Cuba: "Sabemos que ha habido brutalidad y abusos"

24Horas.cl Tvn

12.07.2021

Tras la serie de manifestaciones que se han producido en Cuba durante las últimas horas en contra del gobierno de Miguel Díaz-Canel, el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, aseguró que "la situación es crítica" y que el presidente cubano "ha impuesto la mano dura y ha reprimido con fuerza".

La autoridad en Derechos Humanos conversó en extenso con Canal 24 Horas donde expresó, en resumen, que "la situación en Cuba es crítica. Esas manifestaciones son espontáneas y están apareciendo en todo el país (...) en su mayoría son manifestaciones pacíficas. Nunca se ha visto en la historia de Cuba en los 62 años de dictadura un proceso de esta naturaleza".

Incluso aseguró que las protestas que se ven estos días están "mucho más lejos (que el 'maleconazo'), este fenómeno tiene presencia en todo el país", señalando que las causas radicarían "no solo en una escasez de alimentos y medicina, también por apagones frecuentes eléctricos, los cubanos tienen que hacer colas que son dos y tres veces más largas, y de más horas para conseguir un puñado de arroz (...) son condiciones dramáticas".

Sin embargo, enfatiza que también se trata de una manifestación política expresión de un "cansancio sobre un régimen que promete mucho, pero que no es capaz de cumplir y que reprime, reprime habitualmente aquellos que reclaman por libertad".

Sobre las protestas que se han extendido por el país, Vivanco señaló que "da la impresión que buena parte del pueblo está perdiendo el miedo (... ) para exigir mínimos que no garantiza" el actual gobierno.

Sobre las denuncias, entre las que se encuentran algunas realizadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la propia Humans Rights Watch, dijo que tienen indicios de que "el régimen cubano ha decidido reprimir con fuerza".

Aseguró que, por ahora, "cifras de personas detenidas, no las tenemos, de heridos, no las tenemos" y que "verificar estos hechos con un acceso intermitente a las comunicaciones y donde muchos de los líderes les han cancelado sus cuentas o (están) en incapacidad para comunicarse porque los tienen identificados y están haciendo una censura selectiva de esas redes sociales, es muy difícil. Hay que corroborarlo con múltiples fuentes (...) hasta ahora sabemos que ha habido brutalidad y abusos, pero no tenemos una idea de la cantidad de esos abusos".

Vivanco asevera que "Díaz-Canel ha impuesto la mano dura y ha reprimido con fuerza".