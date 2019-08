Cura chileno es denunciado por estar borracho y abusar de estudiante en Argentina

24Horas.cl TVN

16.08.2019

"A las 12 de la noche, Nelson Pérez Jerez bajó de su habitación en un estado alcohólico bastante intenso y comenzó a hacer chistes a los chicos del grupo, de los cuales 3 eran chicas mayores, un chico mayor, 6 chicos menores y yo. A las chicas les dijo en 'broma' que iban al Grupo Misionero para estar conmigo y verme porque soy un pibe lindo. Después toqueteaba a los chicos (el pelo, los hombros) y constantemente se acercaba a mí y me hablaba".

Ese es parte del relato de Tiago, un alumno del Instituto San José de Liniers, en Argentina, contra un cura chileno del establecimiento quien le habría tocado el trasero en dos oportunidades mientras él y otros jóvenes cocinaban empanadas para un evento solidario el pasado 13 de julio.

Los jóvenes habían llegado hasta la Parroquia Tránsito de San José de Liniers, y cocinaron hasta altas horas de la noche. Fue en ese momento en que el sacerdote chileno se acercó demasiado al joven, y según su relato, lo tomaba con el brazo por la cintura.

"En esos momentos lo sacaba, pero no me podía ir del lugar porque estaba cocinando. Luego de cierto punto comenzamos a pedirle a Nelson que se fuera a dormir, de todas las maneras posibles. Todos los chicos estaban incómodos con lo que pasaba", dijo Tiago a Crónica.

Luego, la situación se transformó en un momento completamente insoportable para el joven, puesto que el sacerdote "riéndose se acercó y me agarró fuertemente del culo. Mis compañeros del grupo lo vieron y se acercaron, pero en el medio de esa situación, volvió a pasar y me agarró nuevamente el culo... Yo estaba muy nervioso y me quería ir, porque me sentía muy mal, pero no podía porque estaba con los chicos y necesitábamos terminar de cocinar".

El alumno afectado sostuvo que anteriormente había recibido mensajes por parte de Pérez Jerez, debido a que él era coordinador del grupo misionero. Sin embargo, el sacerdote comenzó a decirle cosas que sobrepasaban la distancia que debía tener un alumno-profesor. "Durante el año recibí mensajes que decían 'te quiero', 'te aprecio muchísimo', hasta el punto que me dijo 'Te Amo'. En ese momento lo sentí fuera de lugar e intenté dejar de conversar por WhatsApp".

Luego de pasar algunos días en mal estado anímico, el joven decidió contarlo en el establecimiento, asegurando que no recibió la respuesta esperada por parte de los directivos del colegio. "Quisieron que todo pasara como un malentendido, cuando en realidad esta persona estuvo alcoholizada frente a menores".

Al contarle a sus padres, éstos pusieron una denuncia a las autoridades, y posteriormente el colegio emitió un comunicado donde sostienen que decidieron "separar al sacerdote de toda responsabilidad y tarea, hasta tanto el tema sea debidamente aclarado". Sin embargo, los padres de alumnos indicaron que sólo será apartado por 90 días.

Pérez Jerez tiene denuncias por abuso sexual en Chile, sumado a maltratos e irregularidades cometidas en el hogar San Ricardo -que recibe a adultos y menores con discapacidad intelectual y física severa- con relación a algunas actas de defunción. Además, mantiene denuncias por manejar en estado de ebriedad.

En 2015 fue trasladado a Argentina tras recibir denuncias por "presunto abuso sexual en contra de menores residentes, extorsión, abusos y malos tratos al personal".