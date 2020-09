Curiosa campaña brasileña dedicada a las personas que usan la mascarilla en el mentón

24horas tvn

08.09.2020

Desde que el coronavirus está afectando al mundo completo, han sido varias las campañas que han salido en diferentes país para respetar el distanciamiento social y el uso del tapabocas para prevenir los contagios. Así sucedió con el caso de una campaña brasileña que ha llamado la atención de miles de personas.

“No hay razón para colocarla en el lugar equivocado. Use su máscara correctamente”, es el mensaje con el que el país carioca busca que la población no use la mascarilla en el mentón y se protejan de la pandemia que se ha llevado miles de vida en ese país.

Con Photoshop, cambiaron la posición tanto de la nariz como de la boca, de manera que estas parecieran que fueran tapadas cuando las personas usan la mascarilla incorrectamente, en el mentón y no tapando lo que la OMS considera que el contagio es mayor, la boca y la nariz.

Según informa Ads Of The World, el aviso fue creado por la agencia Propag y se distribuye en las versiones digitales y escritas del medio Correio da Bahia.