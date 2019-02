Dan a conocer resultado de la autopsia de Natacha Jaitt y fotos del lugar donde la encontraron

24Horas.cl Tvn

23.02.2019

La autopsia de la modelo y conductora radial, Natacha Jaitt, se conoció la tarde de este sábado e indica que la argentina falleció por una falla multiorgánica o falla cardíaco-respiratoria.

La mujer de 41 años fue encontrada muerta la madrugada del sábado en el salón de eventos Xanadú, en la zona de Tigre, Argentina. Su fallecimiento causó revuelo en redes sociales ya que unos meses antes la modelo había publicado un inquietante mensaje en su Twitter que muchos lo relacionaron con su reciente desenlace.

"Aviso: No me voy a suicidar, no me voy a pasar de merca y ahogar en una bañera, no me voy a pegar ningún tiro, así que si eso pasa, NO NO FUI. Guarden tuit", publicó.

De acuerdo a los peritos, el cuerpo de Jaitt no presentaba signos de agresión ni defensa. Además, le tomaron muestras toxicológicas antes de confirmar la causa de muerte. Finalmente, el narcotest realizado resultó ser positivo.

Además, el medio compartió imágenes del local y habitación en que encontraron a Jaitt.