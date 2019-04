Debate en Argentina por el embarazo de una niña de 11 años violada por su padrastro

24Horas.cl Tvn

Una niña de tan sólo 11 años de edad se encuentra en el centro del debate en Argentina, luego que en su escuela las maestras descubrieran que lleva adelante un avanzado embarazo producto de una violación por parte de su padrastro.

La menor asiste a una escuela ubicada en el departamento sanjuanino de Rawson, San Juan. Según relata el medio TN Noticias, las educadoras se percataron de la situación cuando la niña se negaba a sacarse el chaleco, pese a las altas temperaturas en el país trasandino.

Fue así como la niña fue trasladada hasta un centro de salud perteneciente al Ministerio de Salud Pública argentino, donde verificaron el embarazo y lograron determinar que el responsable era su padrastro. De acuerdo al testimonio de la propia víctima, el hombre "se pasaba de cama" en la vivienda que compartía con su madre "todas las noches".

Pese a conocer esta situación, la madre se negó a hacer la denuncia y fue detenida, al igual que su pareja, un hombre de más de 40 años. En tanto, la hermana menor de la víctima, de cinco años, fue puesta a disposición de las autoridades de la dirección de Niñez.

VERSIONES CONTRADICTORIAS SOBRE EL EMBARAZO

En el Hospital de Rawson, donde está internada la niña, empezaron a aparecer versiones contradictorias sobre lo avanzado del embarazo. Cabe destacar que en Argentina, por ser víctima de una violación, las personas tienen derecho a la interrupción legal de la gestación.

De acuerdo a las primeras versiones, la pequeña cursaba entre 19 y 20 semanas. Otras versiones apuntan que el embarazo era "avanzado" y que había alcanzado la semana 21. Dada esta situación, era "peligroso" el aborto para la salud de la madre.

En paralelo, organizaciones que se hacen llamar "provida" han ofrecido apoyo para que la pequeña no aborte y continúe con el embarazo.

Para aclarar esta situación, el fiscal Daniel Galvani dijo que el informe del médico legista habla de unos tres meses de gestación. Sin embargo, pese a la legislación vigente el investigador rehuyó cuando le preguntaron si correspondía un aborto no punible: "No es un tema que me corresponda hablar a mí ni a la justicia porque no es un tema justiciable".