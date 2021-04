Decenas de muertos y heridos al descarrilar un tren en Taiwán

Deutsche Welle

02.04.2021

Decenas de personas murieron y varias más resultaron heridas a causa del descarrilamiento de un tren en el este de Taiwán el viernes, informó la Policía ferroviaria.

En su última actualización de la operación de rescate, la policía dijo que 36 pasajeros no mostraban signos vitales.

El comunicado indicó que otras 72 personas permanecen atrapadas en los vagones del tren, mientras que 61 pasajeros han sido enviados al hospital.

Breaking: Fire department says several feared dead and injured after a train carrying around 350 passengers derailed in a tunnel in Hualien County, Taiwan. (Video via 鄭榮貴 on Facebook) pic.twitter.com/WTyMeoXJQ1