Decenas de personas llegan al desierto estadounidense de Nevada en busca del "Área 51"

24Horas.cl Tvn

20.09.2019

En la cultura popular el "Área 51" siempre se ha relacionado con investigaciones sobre vida alienígena.

La base militar estadounidense ubicada en medio del desierto de Nevada está rodeada de mitos que incluso han motivado películas u obras de ciencia ficción y todas esas historias han sido potenciadas por la reserva con que las autoridades de ese país manejan la información que la circunda.

Fue precisamente ese "secretismo" lo que motivó una invitación de redes sociales que se hizo viral durante el segundo semestre de este año y que guarda directa relación con el Área 51: un grupo de Facebook llamó a "invadir" la base militar.

La fecha llegó y este 20 de septiembre se cumplía el plazo para que los fanáticos de los alienígenas (y de este tipo de actividades masivas) llegaran a la base militar. Si bien no arribaron las miles de personas que confirmaron su participación de la situación, sí asistieron a los pueblos cercanos distintas personas que querían observar qué sucedía.

"Siempre me han interesado los aliens, estoy en todo ese panorama y y siempre he querido visitar el Área 51 para ver el buzón negro y todo eso. No hay mejor momento que ahora para hacerlo así que me pedí el tiempo libre. Todos dicen que estoy loco, pero parecía una buena idea", comentó a Reuters Nicholas Bohen, uno de los visitantes que llegó al lugar junto a su pareja Cayla McVey.

Bohen y McVey llegaron al pueblo de Rachel, a 240 kilómetros de Las Vegas, junto a decenas de otros turistas que planean incluso acampar para saber qué ocurre con el llamado masivo.