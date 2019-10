Demócratas acusan al Gobierno de obstruir la investigación contra Trump y este carga contra ellos

24Horas.cl Tvn

02.10.2019

El presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, el demócrata Adam Schiff, acusó al secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, de estar obstruyendo la investigación con el fin de realizar un juicio político al presidente Donald Trump iniciada por la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, la semana pasada.

"Cualquier esfuerzo del secretario, del presidente o de cualquier otra persona para interferir con la capacidad del Congreso de llamar a testigos relevantes, se considerará como evidencia de obstrucción", dijo Schiff en el Capitolio este 2 de octubre junto a Pelosi.

El demócrata aseguró estar "profundamente preocupado" por el esfuerzo de Pompeo para interferir con la aparición de testigos ante su comité. Un día antes, Pompeo informó que los funcionarios del Departamento de Estado citados a dar su versión sobre la relación de la Administración Trump con Ucrania no declararán.

Tras las declaraciones de Schiff, Donald Trump contestó en su cuenta de Twitter: "Los demócratas deben centrarse en la construcción de nuestro país, no en perder el tiempo y la energía de todos con mier**, que es lo que han estado haciendo desde que fui elegido por abrumadora mayoría en 2016. ¡Consigue un mejor candidato esta vez, lo necesitarás!".

The Do Nothing Democrats should be focused on building up our Country, not wasting everyone’s time and energy on BULLSHIT, which is what they have been doing ever since I got overwhelmingly elected in 2016, 223-306. Get a better candidate this time, you’ll need it!