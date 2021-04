Presentan casi 600 denuncias contra la Diócesis de Brooklyn por pederastia

Se trataría únicamente de casos relacionados con menores de edad. Un ex sacerdote ya acumula 18 denuncias en su contra.

Agencia EFE

06.04.2021

Cerca de 600 denuncias por abuso sexual a menores han sido presentadas contra la Diócesis de Brooklyn desde que en 2019 se aprobara una ley en el estado de Nueva York que permite temporalmente a víctimas querellarse pese a que hayan prescrito los supuestos crímenes, revela un informe de un bufete de abogados.



Las 571 denuncias presentadas contra la Diócesis de Brooklyn, que abarca los distritos neoyorquinos de Brooklyn y Queens, incluyen 532 demandas contra instituciones bajo el control del distrito religioso y 301 de los supuestos agresores, de los que 230 son miembros del clero, según un documento presentado este martes por la firma legal Jeff Anderson and Associates, que representa a 127 de los denunciantes.



"A cada superviviente que ha dado un paso al frente y a cada superviviente que lo haga: es un acto de valentía y les estamos agradecidos", dijo en una rueda de prensa virtual el abogado Jeff Andrews, informaron los medios locales.



"Saben que han marcado la diferencia en la protección de niños en el futuro y en ayudar a que otros supervivientes den un paso al frente y compartan su secreto, busquen ayuda y tengan esperanza de sanar", agregó.



La mayor cantidad de denuncias contra un individuo fueron presentadas contra el sacerdote excomulgado Romano Ferraro, que ha acumulado 18 demandas que abarcan hechos sucedidos entre 1958 y 1991, y que fue descrito por el New York Times como el "sacerdote pederasta más prolífico de la costa este de EE.UU".



Mientras, la institución que se enfrenta a más demandas es el Colegio Preparatorio de St Francis, en Fresh Meadows, en el distrito de Queens, contra el que se han presentado 21 denuncias contra 9 personas por abusos que tuvieron lugar entre 1959 y 2001.



La Ley de Víctimas Infantiles entró en vigor en el estado de Nueva York en agosto de 2019 y permite a las personas que sufrieron abusos infantiles una ventana de un año para presentar denuncias contra los autores, pese a que hayan prescrito los crímenes.



Por la pandemia del coronavirus, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, extendió ese periodo un año más, hasta el 14 de agosto de 2021.



Casi una quinta parte de las más de 2.800 denuncias de abusos sexuales presentadas en el estado de Nueva York hasta el 31 de diciembre de 2020 están relacionadas con la Diócesis de Brooklyn, señaló el bufete de abogados.



Según Andrews, se cree que las demandas presentadas hasta ahora son solo una pequeña parte de los abusos que se llevaron a cabo.



"No hay duda de que, basándonos en los datos que hemos recopilado de supervivientes que han hablado hasta ahora, esto es sólo una fracción de aquellos que darán un paso al frente", aseguró.