Deportan de Francia a ciudadano español por empujar a mujer por las escaleras del metro

05.05.2021

El pasado domingo, Francia deportó a un ciudadano español luego de que se viralizara un video en el que se aprecia cómo empuja a una mujer por las escaleras del metro de Porte de la Chapelle de París.

Tras ello, se determinó que el sujeto —que era buscado por las autoridades galas desde el 17 de abril— fuera expulsado del país, con prohibición de volver a ingresar y pernoctar en territorio francés.

#NeRienLaisserPasser | Grâce au travail des enquêteurs :

➡️ Interpellation du mis en cause de nationalité 🇪🇸

⚖️ Sous le coup d'une obligation de quitter le territoire 🇫🇷, il a été expulsé vers l' 🇪🇸 le 02.05 et est désormais interdit d'entrer et de séjourner sur le territoire 🇫🇷. https://t.co/YgeL4jW8RA