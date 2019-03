Derrumbe de escuela en Nigeria deja más de 100 personas atrapadas

24Horas.cl Tvn

13.03.2019

La mañana de este miércoles se derrumbó una escuela en Itafaji, isla de Lagos, Nigeria, dejando atrapadas a decenas de personas.

Según consigna el diario nigeriano The Guardian, el hecho ocurrió en la escuela Baden en el momento en que más alumnos se encontraban en el lugar.

Gran parte de los afectados que se encuentran atrapados entre los escombros serían niños, indican rescatistas en el lugar.

Además, se informa que algunos de los estudiantes que resultaron con lesiones fueron trasladados de urgencia al hospital más cercano, mientras los mismos padres junto a los rescatistas intentan retirar los escombros para buscar a los afectados.

Hasta el momento no hay confirmación de víctimas fatales.

Noticia en desarrollo...

BREAKING NEWS!!!

Ongoing rescue operations by the Lagos State Rescue Unit at the collapsed building at Ita-faji, Lagos Island. #LRU #LASG pic.twitter.com/LtW2pfxybT