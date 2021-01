Desaparece avión con más de 50 personas a bordo tras despegar en Indonesia

24Horas.cl Tvn

09.01.2021

Pasadas las 08:00 horas de este sábado (hora chilena) se reportó el extravío de un avión con más de 50 personas a bordo luego de que despegara desde Indonesia.

De acuerdo a los primeros antecedentes, la aeronave pertenece a la compañía Sriwijaya y emprendió un trayecto desde la capital Yakarta hasta la zona de Pontianak, tratándose del vuelo SJ812.

La aeronave sería un Boeing 737-500 con cerca de 27 años de antigüedad.

Asimismo, el sitio Flightradar24 reportó que el avión, a los pocos minutos de iniciar su trayecto, perdió cerca de 10 mil de altura (equivalente a 3 mil metros) en menos de un minuto.

El Ministerio de Transportes local se limitó a informar que se perdió contacto con la aeronave a pocos instantes del despegue, siendo la última comunicación a la 14:40 horas local.

"Proporcionaremos más información a medida que nos vaya llegando", complementó el organismo.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN