Descartan presencia de hombre armado tras evacuación de sede de USA Today en Virginia

07.08.2019

La sede en Virginia de USA Today fue evacuada luego de reportes sobre un hombre armado en el recinto, lo que resultó ser una falsa alarma.

Los funcionarios que trabajan en el edificio ubicado en 7950 Jones Branch Drive en McLean, fueron sorprendidos en medio de un amplio operativo que incluyó a personal con poderoso armamento.

Producto de la alerta se procedió a la evacuación de manera preventiva y se llamó a evitar el área.

USA Today says its headquarters in Virginia has been evacuated while police respond to reports of a man with a weapon. (via @AP) pic.twitter.com/sGNb2x1OVZ — Miami Herald (@MiamiHerald) August 7, 2019

USA Today Headquarters Evacuated After Reports Of Man With Weapon https://t.co/9WqM2LMrGl pic.twitter.com/1ZG1StzvGL — HEDGE energy (@HEDGEenergy) August 7, 2019

We are responding to reports of a man with weapon at the Gannett Building located at 7950 Jones Branch Drive in McLean. Please avoid the area, updates to follow #FCPD pic.twitter.com/cwz3c9wdUx — Fairfax County Police (@FairfaxCountyPD) August 7, 2019

El teniente Eric Ivancic, del Departamento de Policía del condado Fairfax, aseguró que recibieron un llamado informando que se vio a un hombre armado en el edificio donde USA Today tiene su sede, además de otras compañías.

Luego de revisar las dependencias la policía descartó la alerta al no encontrar al supuesto hombre armado ni rastros de disparos.