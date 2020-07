Descubren en Brasil nueva gripe porcina: Científicos están en alerta por su posible transmisión a humanos

Si bien, la investigadora que descubrió esta nueva variante, indicó que aún no han podido establecer que se transmita de persona a persona, sí continúan indagando sobre influenza.

En Brasil se encuentran en alerta, luego que la directora del Instituto Oswaldo Cruz, la infectóloga Marilda Siqueira, solicitara vigilancia extrema para el estado de Paraná, donde se descubrió una nueva variante de la influenza AH1N2, virus que se transmite de cerdos a humanos.

Según una entrevista dada por la profesional al diario brasileño O'Globo, Siqueira afirmó que la variante identificada en su laboratorio en Paraná es diferente a los demás. "Desde 2005, la variante de influenza AH1N2 seca encontrado 25 veces más, pero este que identificamos en una muestra de Ibipora, es diferente de todos los demás ya descubiertos en el mundo".

Con respecto a su transmisión, la infectóloga explicó que "toda la evidencia que tenemos es que se transmite con dificultad del cerdo a los humanos, y no se transmite de una persona a otra. Por lo tanto, no se transmite fácilmente. Tendría que someterse a mutaciones que le dieran la capacidad no solo de saltar entre especies, sino de ser efectivamente transmisible en nuestra especie".

Siqueira expuso que el primer caso de esta gripe se registró en abril pasado, cuando una mujer que trabajaba en un matadero en Ibipora se contagio. "El virus le causó un caso de leve de gripe", indicando que la mujer se recuperó por completo.