Desde la cuenta del Papa: Vaticano investiga “me gusta” a foto de modelo vestida de colegiala

Agencia EFE

20.11.2020

El Vaticano ha abierto una investigación en estrecho contacto con Instagram para descubrir cómo fue posible que desde la cuenta del papa Francisco se pusiera un "me gusta" a la foto de una modelo, explicaron hoy a EFE fuentes de oficina de prensa de la Santa Sede.



Las fuentes vaticanas aseguraron que el "me gusta", que en Instagram es un icono de corazón, no salió de la cuenta del papa Francisco.



Todo ocurrió cuando en la cuenta en la red social del papa @Franciscus se apreció la foto de la modelo brasileña Natalia Garibotto, de 27 años, que fue retirada inmediatamente.



Fue la modelo quien afirmó en redes sociales que la cuenta verificada de Instagram del papa Francisco le dio el me gusta, según los medios.



En la foto la modelo brasileña aparece vestida de colegiala, con una camiseta blanca corta que enseña la cintura y una minifalda escocesa, mientras se apoya en una de las típicas taquillas de los estudiantes en los institutos.



El papa Francisco está presente en Twitter e Instagram y sus perfiles son gestionados por personal vaticano. En el caso de la red social dedicada a la fotografía tiene más de 7,5 millones de seguidores.