Acusan motivación racial: despiden a oficial de policía que roció gas pimienta a miembro afroamericano del Ejército

12.04.2021

Durante la noche de este domingo, un oficial de policía de Virginia, Estados Unidos, fue despedido luego de haber rociado con gas pimienta a un oficial del ejército, en medio de un control de tránsito.

En imágenes, que se viralizaron ampliamente mediante redes sociales, se aprecia cómo el ahora exfuncionario policial rocía el gas al teniente Caron Nazario, perteneciente al Cuerpo Médico del Ejército de Estados Unidos, quien es afroamericano y latino.

Luego de una investigación del caso por uso excesivo de la fuerza, registrado el 5 de diciembre de 2020, se decidió despedir al oficial Joe Gutiérrez. Se determinó que el funcionario no procedió adecuadamente.

Mediante un comunicado, William Saunders, administrador de la ciudad de Windsor, expresó que la ciudadanía "se enorgullece de su encanto de pueblo pequeño y del respeto de toda la comunidad de su Departamento de Policía. Debido a esto, nos entristece que eventos como este proyecten a nuestra comunidad en una luz negativa".

"En lugar de desviar las críticas, hemos abordado estos asuntos con nuestro personal administrativamente", dijo. Además, se indicó que habrá más capacitación para los policías.

El fiscal general de Virginia, Mark Herring, calificó el procedimiento como "inaceptable" y expresó que "el video no muestra nada que justifique cómo se trató al teniente Nazario".

Incidents like this are unacceptable. As our office continues to monitor the situation, the Windsor Police Department needs to be fully transparent about what happened during the stop and what was done in response to it.pic.twitter.com/YXVEGUWMeh