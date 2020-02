Detectan segundo infectado de coronavirus en EE.UU. sin haber salido del país

Agencia EFE

28.02.2020

Las autoridades sanitarias informaron este viernes de un segundo caso en Estados Unidos de una persona que fue infectada por el coronavirus sin haber salido del país y sin haber tenido contacto con el primer paciente de estas características, del que se informó el miércoles.



Se trata de una mujer de 65 años y residente en el condado de Santa Clara, en el norte del estado de California, que acudió al médico con problemas respiratorios y al observar síntomas que se correspondían con los del covid-19 (como se conoce al virus), el doctor pidió que se practicase la prueba.



"Este nuevo caso indica que hay pruebas de que están teniendo lugar transmisiones dentro de la comunidad, pero su alcance no es todavía claro", dijo en una rueda de prensa la directora del departamento de salud del condado de Santa Clara, la doctora Sara Cody.



No se tiene constancia de que la persona infectada haya viajado en los últimos días al condado de Solano (unos 150 kilómetros al norte), donde el miércoles se detectó el primer caso en EE.UU. de transmisión del virus dentro de la comunidad.



Desde que empezó el brote, más de 60 personas han sido tratadas por coronavirus en Estados Unidos, donde no se han registrado muertos.



Con la salvedad de los dos casos californianos, todos los infectados habían viajado a otros países y contraído el virus en el extranjero o se habían contagiado por contacto directo con uno de esos casos.



El presidente del país, Donald Trump, nombró a su vicepresidente, Mike Pence, máximo responsable de las operaciones para controlar la expansión del virus, y el Congreso prometió un paquete de 1.500 millones de dólares para afrontar la situación sanitaria.



Por su parte, San Francisco, una de las mayores ciudades del norte de California, ha proclamado la situación de emergencia pese a no haber registrado ningún caso de infección dentro de los límites de la urbe, como medida preventiva y ante la gran presencia de viajeros internacionales.