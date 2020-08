Detención de Steve Bannon en EEUU: Trump se declara "triste" y juez impone millonaria fianza

24Horas.cl Tvn, Agencia EFE

20.08.2020

Steve Bannon, considerado el gran artífice de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, fue detenido este jueves por presuntamente defraudar cientos de miles de dólares a personas que donaron fondos para la construcción del muro en la frontera con México.

Según los fiscales, Bannon y otros tres individuos orquestaron una trama para desviar dinero recaudado en el marco de la campaña "We Build the Wall" ("Nosotros construimos el muro", en inglés), que recaudó más de 25 millones de dólares, según las autoridades.

La iniciativa prometió que todos esos fondos se destinarían a financiar la gran promesa electoral de Trump, pero esas afirmaciones eran "falsas", apunta el documento de acusación presentado ante un tribunal federal de Nueva York.

: Gobierno boliviano denuncia a Evo Morales por una supuesta relación con una menor Leer más

"En realidad, (...) los acusados recibieron colectivamente cientos de miles de dólares que usaron de forma inconsistente con las manifestaciones públicas de la organización", señala el escrito.

Bannon, en concreto, llegó a obtener más de un millón de dólares y a usar parte para cubrir gastos personales, aseguran los fiscales, que también acusan a los cuatro socios de crear una trama para tapar el uso fraudulento de los fondos, con cuentas y facturas falseadas.

El polémico exasesor de Trump, que dejó la Administración en 2017 y ha colaborado con formaciones de extrema derecha en varios países, está imputado con un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y otro de conspiración para el blanqueo de dinero, dos delitos que pueden acarrear penas máximas de 20 años de cárcel cada uno.

Steve Bannon tras abandonar la Corte Federal en Nueva York este jueves, luego de su detención y lectura de cargos.

Son las mismas acusaciones a las que se enfrentan los otros tres individuos involucrados: Brian Kolfage, Andrew Badolato y Timothy Shea, que también fueron detenidos y comparecerán este jueves ante tribunales de Florida y Colorado, mientras que Bannon lo hará en Nueva York.

TRUMP: "ME SIENTO MUY MAL (...) MUY TRISTE"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se mostró "triste" este jueves por la detención de Bannon y se desmarcó de la campaña privada para construir el muro en cuestión.

Ahora Ahora: Obama advierte que Trump está dispuesto a "derribar la democracia para ganar" Leer más

"Me siento muy mal (...) muy triste", aseguró Trump al ser preguntado por la detención y enjuiciamiento de su exasesor en una breve comparecencia en el Despacho Oval de la Casa Blanca, antes de reunirse con el primer ministro de Irak, Mustafa al Kazemi.

El gobernante aseguró que no ha estado en contacto con Bannon "desde hace mucho tiempo" y dijo que él "no sabe nada" del proyecto por el que han sido acusados su exasesor y otras tres personas, conocido como "We Build the Wall" (Nosotros construimos el muro), que recaudó unos 25 millones de dólares.

"No he estado tratando con él para nada (...) No sé nada sobre el proyecto", aseguró Trump.

FIANZA DE 5 MILLONES DE DÓLARES

Tras el paso del caso a la justicia, un juez de Nueva York impuso una fianza de cinco millones de dólares a Steve Bannon aunque éste se ha declarado "no culpable".

El juez Stewart Aaron también ha impuesto al controvertido exasesor presidencial restricciones de viaje y, de este modo, no podrá trasladarse al extranjero, ni usar aviones privados o barcos sin el expreso permiso del juez, según medios locales.

Bannon, cuya próxima comparecencia ha sido fijada para el 31 de agosto, deberá suspender también la recaudación de fondos que había emprendido con otros tres socios que también han sido imputados bajo las acusaciones de fraude y blanqueo de dinero.

La fianza deberá estar garantizada por el pago de 1,7 millones de dólares en efectivo o en propiedades por parte del afectado y otros avalistas.

El medio Law and Crime apunta que el controvertido Bannon solo podrá desplazarse a Manhattan y Brooklyn en Nueva York (donde se encuentran los distritos judiciales del sur y el este de la ciudad), así como a Washington capital, Maryland, Viriginia y ciertas partes de Connecticut por motivos de trabajo.

BANNON, UN ALTAVOZ DE LA EXTREMA

Tras una carrera como inversor y como productor en Hollywood, Bannon ganó notoriedad en Estados Unidos como uno de los responsables del portal de noticias Breitbart, una web que se convirtió en una de las principales plataformas mediáticas de la conocida como "alt-right", la nueva derecha radical de EE.UU.

Como estratega político, fue el gran responsable de la apuesta populista de la campaña que llevó a Trump a la Casa Blanca, donde desembarcó tras las elecciones como asesor del presidente con su enfoque provocador y en busca de dinamitar desde dentro las dinámicas del poder estadounidense.

Sin embargo, apenas duró allí unos meses, tras deteriorarse su relación con otras figuras cercanas al presidente.

En los últimos años, Bannon ha asesorado a varios partidos de extrema derecha como el español Vox o a la Agrupación Nacional (el antiguo Frente Nacional de Francia).