Detienen a una de las mujeres que se volvió viral por toser a conductor de Uber en San Francisco

12.03.2021

Este jueves se concretó el arresto de Malaysia King, mujer de 24 años que fue una de las tres protagonistas del video viral que se conoció en los últimos días, donde se las grabó tosiendo y atacando a un conductor de Uber en la ciudad estadounidense de San Francisco.

La joven fue detenida en Las Vegas y enfrentará los cargos de asalto con un químico cáustico, asalto y agresión, conspiración y violación del código de salud y seguridad.

En tanto, las otras dos mujeres involucradas en los hechos se encuentran prófugas, aunque el abogado de Arna Kimiai ya señaló que espera que su clienta se entregue pronto a las autoridades.

Por su parte, desde la policía de San Francisco emitieron un comunicado de lo ocurrido, señalando que "el comportamiento capturado en video en este incidente mostró una indiferencia cruel por la seguridad y el bienestar de un trabajador de servicios esenciales en medio de una pandemia mortal".

Anti-maskers in California physically assault and cough on an Uber driver pic.twitter.com/k5fyhyvid2