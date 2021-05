“Detesto ser madre”: La historia de una madre arrepentida que genera debate

No quería ser mamá y accedió ante el deseo de su pareja; se preparó para recibir a su hija y, aún así, se arrepiente de ser mamá.

13.05.2021

Una escritora y actriz de 38 años generó una fuerte polémica en redes sociales tras sus declaraciones sobre la maternidad. Aunque asegura que ama a su hija, también dice que “detesta ser madre”.

Se trata de Karla Tenório, una actriz y escritora de Brasil, quien en un diálogo con Universa, contó su experiencia de vida asegurando que no quería ser madre, pero cedió ante la voluntad de su pareja.

“Soy Karla Tenório, tengo 38 años, soy actriz, escritora, tengo una hija de 10 años y soy una madre arrepentida (…) convertí mi angustia en un movimiento de apoyo a mujeres como yo: a las que no les gusta la maternidad. Soy la creadora de la 'Madre Arrepentida', que tiene como objetivo liberar la voz de las madres que no son felices como madres, que sufren y se sienten culpables por la maternidad”.

Karla contó que durante un tiempo se preparó para recibir a su hija, sin embargo, desde que nació su hija hasta la fecha, se siente mal y se encuentra arrepentida.

“Odio ser madre desde que salió la cabeza de mi hija, durante el parto. En ese momento, me pregunté si no había vuelta atrás, pero no pude. Tuve una complicación en el parto, porque tenía la mano en la cabeza y fue un proceso delicado dejar el resto de su cuerpo. Fue entonces cuando lo lamenté”, apuntó.

De eso ya pasaron diez años y fue ahí cuando decidió “salir del closet, salir como una madre arrepentida, porque parecía que yo era la única, que solo yo lo sentía”.

“Hoy soy una persona que se está recuperando de la culpa, de este arrepentimiento. Hoy sé que el amor incondicional no existe, me atraviesa como una brisa, raras veces me conmueve este éxtasis, porque tuve que desarrollar una relación, estoy obligada a cuidar a una persona”, aseguró y aclaró que ama a su hija.

Tenório se dio cuenta que no era la única madre que se sentía así, y abrió el debate para dejar de romantizar la maternidad.

Ahora busca dar una versión a las mujeres que aún no han sido madres, “una versión más apegada a la realidad”.