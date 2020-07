Detienen a hombre que agredió a su pareja y su hija de cinco años con soda cáustica en España

24Horas.cl Tvn

02.07.2020

Este miércoles la policía de Cataluña detuvo a un hombre acusado de agredir el pasado lunes a su pareja y su hija con soda cáustica en la vía pública en Sant Feliu de Guíxols, Girona.

Las víctimas quedaron con quemaduras provocadas por el químico, resultando la madre de la menor con la perdida de un ojo, mientras que la niña solo resultó con lesiones leves.

El individuo, luego del ataque, se dio a la fuga hasta este miércoles, día donde fue detenido por los Mossos d'Esquadra en la misma localidad.

De acuerdo a lo narrado por la víctima a La Vanguardia, el sujeto la "acosaba mucho" y lo había "denunciado varias veces". "Siempre me decía que si no me iba con él me iba a quemar, que si no me iba con él me iba a sacar los ojos y hasta que no lo ha conseguido no ha parado", narró la mujer

Según consignó el diario El País, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó la detención del sujeto y la protección de las víctimas. De acuerdo con la propia justicia española, el pasado 30 de mayo el detenido interpuso una denuncia por un supuesto intento de atropello por parte de la víctima, durante el día anterior.

El mismo día la justicia también recibió una denuncia por parte de la víctima contra el agresor por un delito de coacciones, el cual fue desestimado por el juez, al considerar que no se daban las exigencias para adoptarla, a partir de los datos recabados en ese momento.

Cabe destacar que el propio alcalde de la ciudad, Carles Motras calificó esta agresión que conmocionó a España, como un "acto cobarde, vil y a traición".