Detienen a madre de bebé que murió asfixiada por su abuela: tiene 17 años

19.01.2022

Continúan las diligencias en el caso del bebé de sólo 3 meses que murió asfixiado por su abuela, en la localidad de Ingeniero Budge, en Argentina.

Como parte de ellas, la policía bonaerense detuvo a la madre del niño, una joven de sólo 17 años, siendo acusada por “abandono de persona y lesiones”.

De acuerdo a la información entregada por TN, la joven tiene otro hijo, de un año y medio, el que vivía también junto a ella, su abuela y el bebé fallecido.

Por otro lado, mediante la autopsia de la víctima, se confirmó que éste fue asesinado por asfixia, delito por el que se encuentra también detenida su abuela, Bettina Fabro, de 51 años.

Gritos y discusiones

En conversación con el mismo medio, Sebastiana Ferreira, propietaria de la casa donde las mujeres arrendaban una pieza, aseguró que la relación entre madre e hija era conflictiva y que todos los días se escuchaba llorar a los dos niños.