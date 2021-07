Casi pierde un ojo: Detienen a presunto agresor de enfermero que le pidió llevar mascarilla en el Metro de Madrid

Agencia EFE

19.07.2021

Un joven de origen colombiano fue detenido este lunes en Madrid como supuesto autor de una agresión a un sanitario que le recriminó que no llevara puesta la mascarilla, cuyas imágenes causaron un fuerte impacto en España.

Fuentes policiales indicaron a Efe que el joven es de origen colombiano y cuenta con antecedentes por delitos contra el patrimonio y receptación.

La Policía española detuvo a este hombre de 19 años como presunto autor de la agresión a un sanitario en el metro de Madrid, quien perdió parte de la visión de un ojo a causa del fuerte golpe que recibió tras recriminarle que no llevase puesta la mascarilla para prevenir contagios de COVID-19.

Al joven se le atribuye un delito de lesiones graves, según un comunicado de la Policía.

La detención se produjo cuando se dirigía a su domicilio a recoger enseres personales, para probablemente ocultarse en otro lugar, además de que se había cambiado el color de pelo y ocultaba los aros de las orejas para evitar ser reconocido.

Fuentes cercanas al caso indicaron a Efe que este lunes una persona acudió a los juzgados para declarar que, tras ver las imágenes, conocía al presunto agresor y aportar sus datos personales.

La agresión se produjo el pasado jueves en el metro de la capital de España, donde fue grabada y las imágenes causaron un fuerte impacto al ser difundidas en redes sociales.

El sanitario supuestamente le instó a ponerse la mascarilla, que es obligatoria en el transporte público, y en el video se aprecia cómo el joven le propina un fuerte golpe en la cara dentro de un vagón del metro.

"Ojalá te mueras", se escucha que dijo el agresor a la víctima antes de abandonar el convoy.

