"Dice que se quiere ir al cielo": El terrible caso de bullying que afectó a niña de 5 años en su escuela

Las imágenes se hicieron virales y muestran a la pequeña contándole a su tía los insultos que recibe de sus compañeros. El caso se hizo viral y la respuesta de la escuela no fue la que esperaban sus padres.

24Horas.cl Tvn

14.04.2022

Un caso terrible quedó al descubierto en Argentina después que una niña de tan solo 5 años contara en un video, que se hizo viral, los tormentos que sufría por el bullying de sus compañeros de colegio quienes se burlaban con crueldad de ella.

El padre de la niña conversó con A24 , medio al que le comentó que si bien la pequeña "siempre fue muy cariñosa", tras ser molestada "ya no es más así, me la cambiaron, vive llorando y enojada. Me dice que se quiere ir al cielo".

La tía de la niña fue quien subió el video a redes sociales. En las imágenes y entre lágrimas, la pequeña relata las burlas que sufre a diario en la escuela de Tupungato, Mendoza.

Tras conocerse el caso, la escuela quiso hacerse cargo de la situación.

El padre de la víctima contó que "Estuvo la directora, la vicedirectora y la maestra de mi nena. Era para hablar del tema de la nena, y la directora me sale con que ella en los recreos se va al comedor a pedirle pan, galletas o té a la celadora. ¡No tiene nada que ver con el tema!", dijo.

"La directora me ha dicho que están trabajando en eso, que lo mejor es que ahora se quede en casa, hasta que la vea un psicólogo que van a mandar de la escuela para que la prepare para cuando vuelva a clases", dijo el padre al citado medio.

Aparte de eso, la directora habría reprendido al padre por subir el video a redes sociales, señalando que "iba a quedar como estúpida" la niña, según relató el hombre.

"Le contesté que al video no lo subí yo, pero que voy a ir a la Dirección de Escuelas a poner la denuncia", explicó.

Si bien ya ha habido esta reunión con los padres, falta todavía que se reúnan con el resto de los apoderados para tratar la situación al interior del recinto.

El video

En las imágenes se puede ver a la niña llorando y explicando la situación a su tía. A continuación reproducimos la conversación que se da en los dos videos del caso:

Niña: No quiero ir más a la escuela.

Tía: ¿Por qué?

Niña: Que no.

Tía: ¿Te tratan mal?

Niña: Sí

Tía: ¿Qué te dicen?

Niña: Gorda... me tratan de gorda, gorda charcha todo...

Tía: No quieres ir a la escuela vos.

Niña: No quiero, estoy cansada.