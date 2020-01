Dimite el primer ministro de Eslovenia y anuncia elecciones anticipadas

24Horas.cl TVN

27.01.2020

El primer ministro de centroizquierda de Eslovenia, Marjan Sarec, ha anunciado hoy por sorpresa su dimisión y la convocatoria de elecciones porque su Gobierno de coalición en minoría es incapaz de aprobar leyes importantes en el Parlamento.



"Con este Gobierno no puedo lograr nada. Por eso lo más honesto es que vayamos a elecciones anticipadas", declaró Sarec en una rueda de prensa en Eslovenia.



Antes de la renuncia de Sarec se supo que había dimitido el ministro de Finanzas, Andrej Bertoncelj.



El actual Gobierno esloveno es una coalición de cinco partidos progresistas que se formó en el verano de 2018 y lo encabezó el antiguo comediante Sarec, que sigue siendo el político más popular del país.



Desde noviembre del año pasado la coalición quedó en minoría en el Parlamento porque la formación Izquierda, que no estaba en el Ejecutivo pero sí le apoyaba, decidió retirarle su respaldo.



Así, el Gobierno contaba actualmente con 44 diputados en una cámara de 90 escaños, dos por debajo de la mayoría absoluta, y dependía del apoyo de los dos representantes de las minorías italiana y húngara, y de otros partidos de la oposición.



"Con este Parlamento y esta coalición no puedo cumplir con las expectativas de la gente, pero puedo cumplirlas después de las elecciones", prometió Sarec.



Desde que Izquierda dejara de apoyar a la coalición en noviembre, solo se pudo aprobar el presupuesto y algunas otras medidas de menor calado gracias al apoyo puntual de algunos grupos, como el ultranacionalista SNS.



El primer ministro aseguró que presentará su dimisión hoy a la Cámara y se someterá al veredicto de las urnas para que "la gente pueda decir si confía en mí" y que comience a funcionar "la cocina parlamentaria para formar un nuevo gobierno".



Reiteró que sigue abierto a cooperar en el futuro con el partido centrista SMC, socio hasta ahora en el gobierno, y con otras lista electorales.



Izquierda no apoyo últimamente a varias propuestas del gobierno y no acudió a la invitación de Sarec para encontrar puntos de vista comunes.



Según las últimas encuestas, la Lista de Marjan Sarec (LMS) es el partido con más apoyos, el 15 %, seguido por el conservador Partido Demócrata Esloveno (SDS) de Janez Jansa con el 14 %.



El Parlamento de la pequeña república de dos millones de habitantes perteneciente a la Unión Europea es muy fragmentado, con casi una decena de partidos, la mayoría con menos del 10 % de los votos

EFE