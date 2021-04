"Estoy avergonzado": diputado es grabado desnudo en plena sesión por Zoom

24Horas.cl Tvn

15.04.2021

El diputado canadiense Will Amos debió pedir disculpas públicas luego de que fuese grabado desnudo en medio de una sesión que se efectuaba por videollamada en la plataforma Zoom.

Las imágenes fueron ampliamente viralizadas, exponiendo al parlamentario sin nada de ropa mientras que otros representantes cumplían con sus labores.

Amos usó sus redes sociales para exusarse y reconocer que "estoy avergonzado" por el incidente protagonizado.

I made a really unfortunate mistake today & obviously I’m embarrassed by it. My camera was accidentally left on as I changed into work clothes after going for a jog. I sincerely apologize to all my colleagues in the House. It was an honest mistake + it won’t happen again.