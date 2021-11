"Dirán que canto muy feo": Piloto de aerolínea se viraliza por cantar canción de cuna a sus pasajeros

Agencia EFE

17.11.2021

Un piloto de Aeroméxico, una de las principales aerolíneas mexicanas, se viralizó este miércoles por cantar una canción de cuna a sus pasajeros, como mostró un video que circuló en Twitter.



"Con mucho gusto les he de cantar una bella, una hermosa canción de cuna que dice así ‘duérmanse niños, duérmanse ya’", entona el piloto en el video compartido por el periodista mexicano Manuel López San Martín.



Ni el periodista ni Aeroméxico aclararon el nombre del piloto ni la ruta del vuelo, en el que el comandante comenzó con unas clases de aviación y comentarios deportivos sobre la Fórmula 1 (F1).



Entre las risas y el asombro de los pasajeros, el piloto primero expuso que el diámetro del fuselaje del avión era de cerca de seis metros, mientras que el largo de la aeronave era de 56 metros "poco más que una piscina olímpica".



“Espero que hayan puesto atención porque más adelante haré preguntas al azar para ver quién puso y quién no puso atención”, advirtió a través del altavoz.

Después, el piloto pidió a sus pasajeros que "duerman como angelitos".



Por ello, también les pidió avisarle si tenían dificultades para conciliar el sueño.



"Si usted por alguna causa, razón, preocupación, la emoción de saber que nuestro compatriota Checo Pérez (conductor de la F1) quedó en cuarto lugar en el Premio de Brasil, y bueno, también el holandés (Max) Verstappen segundo lugar, en fin, si por todo ello no puede conciliar el sueño, bueno me avisa", dijo.



Tras estos comentarios, el piloto procedió a cantar, aunque reconoció que no tiene talento para ello.



"Ciertamente dirán ustedes que canto muy feo y sí, lo confirmo, pero con mucho cariño y sentimiento para todos ustedes. Buen vuelo tengamos todos", concluyó.



El periodista López San Martín indicó que "el piloto les hizo la noche a todos", mientras que la aerolínea se comprometió a pasar a la gerencia las felicitaciones de los usuarios de redes sociales por el piloto.



"Esperamos que hayas disfrutado todo el vuelo. Fue un placer tenerte a bordo, te esperamos pronto", tuiteó Aeroméxico en la cuenta del periodista.

